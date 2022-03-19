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Сегодня, 17:38

«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Наполи» Осимхена

Анна Горшкова
Корреспондент
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Антонио Конте хочет, чтобы «Тоттенхэм» приобрел нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает Radio Kiss Kiss Napoli, поскольку будущее Гарри Кейна в «шпорах» под вопросом, Конте рассматривает нигерийского форварда в качестве возможной замены.

Осимхен перешел в «Наполи» летом 2020 года из «Лилля» за 68 миллионов евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

23-летний футболист в текущем сезоне забил 13 голов в 24 матчах за итальянскую команду.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bltaa66c76639f97a17

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Рубин

П1

21%

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Ф1 (-1.0)

16%

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П1 и ТМ 4.5 - Да

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

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ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
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Нижний Новгород 1
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Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Антонио Конте
Виктор Осимхен
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АПЛ: «Астон Вилла» проиграла «Арсеналу», «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
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 17 1 6
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