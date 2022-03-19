«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Наполи» Осимхена

Антонио Конте хочет, чтобы «Тоттенхэм» приобрел нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает Radio Kiss Kiss Napoli, поскольку будущее Гарри Кейна в «шпорах» под вопросом, Конте рассматривает нигерийского форварда в качестве возможной замены.

Осимхен перешел в «Наполи» летом 2020 года из «Лилля» за 68 миллионов евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

23-летний футболист в текущем сезоне забил 13 голов в 24 матчах за итальянскую команду.