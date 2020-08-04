«Меня постоянно спрашивают: «Автомобиль украден?» Роуз пожаловался на расизм полиции

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз пожаловался на предвзятое отношение со стороны полицейских. По его словам, из-за его цвета кожи многие видят в нем преступника.

— Последний раз, когда я ездил к маме, я остановился на парковке, выключил двигатель, — цитирует Reuters Роуза. — Подъехала полиция, с автозаком и тремя автомобилями. Меня стали допрашивать. Мне сказали, что получили сообщение, что автомобиль ехал неправильно.

Я показал свои права, меня проверили на алкоголь. И это только один эпизод. Каждый раз меня спрашивают: «Этот автомобиль украден? Откуда ты его взял? Можешь доказать, что не украл его?»

Я уже перестал надеяться, что ситуация изменится, потому что менталитет некоторых людей настроен на расизм.