Маурисио Покеттино: "Матч с "Лестером" был равным, но наша победа была справедливой"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино подвел итоги победного матча с "Лестером" (3:1).

– Отношение к матчу со стороны игроков было фантастическим, - цитирует Покеттино официальный сайт "шпор". - Иногда побеждаешь, даже не демонстрируя лучшую игру. Сегодня матч был равным, но я думаю, что победа была справедливой. Я очень счастлив. Хочу поздравить игроков. Учитывая все обстоятельства и ход игры, важно отдать им должное. Я горжусь ими.

Отбитый пенальти? Льорис – один из лучших голкиперов в мире, он обладает колоссальным опытом, уже очень долго играет за "Тоттенхэм". Думаю, он демонстрирует свою ценность. В решающие моменты, как сегодня, он здорово помогает. Сегодня Льорис помог завоевать три очка.

В воскресном поединке "Тоттенхэм" одолел "Лестер" со счетом 3:1. Благодаря этой победе, "шпоры" набрали 60 очков в 26 встречах. Они идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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