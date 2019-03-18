Маурицио Сарри: "Шансы "Челси" на топ-4? Нет ничего невозможного"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после поражения от "Эвертона" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии (0:2) оценил шансы команды на попадание в топ-4.

– На данный момент это наш потолок, – приводит пресс-служб клуба слова Сарри. – Если бы мы могли стабильно демонстрировать ту игру, что была в первом тайме, занимали бы совершенно другое место в таблице. Тем не менее, мы продолжаем испытывать подобные проблемы. Нас это сильно ограничивает, потому что сегодня мы проиграли так же, как на выезде "Вулверхэмптону".

Шансы "Челси" на топ-4? Нет ничего невозможного. Нам необходимо отыграть всего лишь три очка. На дистанции в 8 матчей это вполне реально. Но если не сможем улучшить игру и не получится избежать повторения таких вторых таймов, как сегодня, то это нереально.

"Челси" с 57 баллами располагается на 6-м месте в турнирной таблице. "Эвертон" набрал 40 очков и поднялся на 11-ю строчку.

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