Маттео Гендузи: «Если я попал в премьер-лигу, значит, я хороший игрок»

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи уверен, что соответствует уровню сборной Франции. Хавбек был вызван в национальную команду на матчи с Албанией и Андоррой, поскольку Поль Погба и Уссем Ауар не смогут сыграть.

— Я всегда оставался собой, поэтому смог добиться того, что у меня есть, — цитирует L'Equipe Гендузи. — Всегда работаю на команду, поэтому в «Арсенале» на меня рассчитывают. Поэтому я смог попасть в сборную Франции. Что касается уровня игры, то не нужно забывать, что я играю в основном составе «Арсенала». Это один из крупнейших европейских клубов. Если я попал в премьер-лигу, значит, я хороший игрок.