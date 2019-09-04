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Маттео Гендузи: «Если я попал в премьер-лигу, значит, я хороший игрок»

12:44
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Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи уверен, что соответствует уровню сборной Франции. Хавбек был вызван в национальную команду на матчи с Албанией и Андоррой, поскольку Поль Погба и Уссем Ауар не смогут сыграть.

— Я всегда оставался собой, поэтому смог добиться того, что у меня есть, — цитирует L'Equipe Гендузи. — Всегда работаю на команду, поэтому в «Арсенале» на меня рассчитывают. Поэтому я смог попасть в сборную Франции. Что касается уровня игры, то не нужно забывать, что я играю в основном составе «Арсенала». Это один из крупнейших европейских клубов. Если я попал в премьер-лигу, значит, я хороший игрок.

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