Матерацци сомневается, что Моуринью согласится возглавить "Ньюкасл"

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци считает, что слухи про назначение Жозе Моуринью главным тренером "Ньюкасла" не имеют оснований. Ранее появились сообщения, что португалец возглавит "сорок" и пригласит в свой штаб Матерацци.

– Мне кажется, сейчас это не кажется реальным, – цитирует TMW Матерацци. – Жозе хочет немедленно выигрывать, а для строительства большой команды нужны годы. Лично я хочу поработать тренером. Это желание возникло после завершения карьеры футболиста. Пока возможностей не было.