Мата заявил, что для него честь продолжить выступления за "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата - о продлении контракта с клубом. Новое соглашение действует до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

- Для меня большая честь продолжать выступать за этот фантастический клуб с невероятными болельщиками, - цитирует Мату официальный сайт "МЮ". - Я в "Манчестер Юнайтед" уже пять лет и горжусь тем, что называю "Олд Траффорд"своим домом. Жду продолжения работы с Уле Гуннаром Сульшером и его фантастическим тренерским штабом. Их видение клуба вдохновляет меня, и я счастлив быть частью этого.

31-летний футболист в прошедшем сезоне провел 32 матча за "МЮ", забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

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