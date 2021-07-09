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Мата рассказал, что отклонил предложения от нескольких клубов ради продления контракта с «Манчестер Юнайтед»

14:27
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал, почему принял решение продлить контракт с клубом.

«Конечно, поскольку я был свободным агентом, мне поступали звонки от других клубов. В такие моменты начинаешь думать о новом этапе в карьере, но, с другой стороны, ощущения от выступления за «МЮ», особенно от прошлого сезона, заставляют меня думать, что еще не время уходить. Я остаюсь, потому что все еще верю, что могу дать команде многое. Надеюсь, в клубе считают так же», — приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед» слова Маты.

Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года. В сезоне-2020/21 33-летний испанец провел 18 матчей за «красных дьяволов», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Предыдущий контракт футболиста с клубом истек 1 июля, 2 июля игрок подписал новое соглашение до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/juan-mata-reacts-to-new-man-utd-contract-and-looks-ahead-to-new-season

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Иван Торопцев все материалы автора

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