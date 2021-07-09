Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» продлил контракт с Харви Эллиоттом

15:37
Теги:

«Ливерпуль» продлил контракт с нападающим Харви Эллиоттом, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

18-летний англичанин подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.

Эллиотт перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 форвард выступал за «Блэкберн» на правах аренды. На его счету 7 голов и 11 результативных передач в 42 матчах за «Роверс».

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/437550-harvey-elliott-signs-new-long-term-liverpool-contract

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Сидели в траве день, боясь шелохнуться, — чтобы боевики не заметили». Регбистка сборной России из дагестанского села выступит на Олимпиаде
Каким будет «Спартак» в новом сезоне: состав, тактика, трансферы
Почему назначен пенальти в пользу сборной Англии, и почему не вмешался ВАР? Объясняет инспектор УЕФА
Макгрегор оскорбил Порье на пресс-конференции перед боем
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд