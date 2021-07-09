«Ливерпуль» продлил контракт с Харви Эллиоттом
15:37
«Ливерпуль» продлил контракт с нападающим Харви Эллиоттом, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
18-летний англичанин подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.
Some boss Friday news... ?— Liverpool FC (@LFC) July 9, 2021
Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the Reds! ??
Эллиотт перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 форвард выступал за «Блэкберн» на правах аренды. На его счету 7 голов и 11 результативных передач в 42 матчах за «Роверс».
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/437550-harvey-elliott-signs-new-long-term-liverpool-contract
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