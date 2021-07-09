«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем

«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Атлетико» Сауля, сообщает AS.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают 26-летнего испанца в качестве замены Джорджиньо Вайналдуму, который покинул клуб по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента. Сообщается, что английский клуб готовит предложение в размере 40 миллионов евро. Сам футболист не против попробовать свои силы в АПЛ.

В сезоне-2020/21 Сауль провел 41 матч за «Атлетико», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.