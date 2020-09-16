Мартинес трогательно попрощался с «Арсеналом». Вратарь перейдет в «Астон Виллу»

Вратарь «Арсенала» Эмилиано Мартинес выступил с прощальным обращением по поводу ухода из лондонской команды. Сообщается, что 28-летний аргентинец продолжит карьеру в «Астон Вилле».

— Спасибо, «Арсенал»! Я счастлив, что меня поддерживают клуб и фанаты, — сказал в видеообращении у себя в Instagram Мартинес. — Я провел в команде 11 лет. Может, это был тяжелый путь для меня, и я через многое прошел, но сейчас я счастлив. Я старался показать молодым вратарям, как им могут отплатить за их упорный труд. Когда ты серьезно работаешь, ты не можешь быть постоянно счастлив. Всегда будут плохие моменты в жизни, разочарования. В «Арсенале» меня поняли и поддержали мое решение. Фанаты всегда были рядом, я чувствовал их любовь. Я получал огромное количество сообщений со словами вроде: «Мы верим в тебя, ты — наш вратарь!». Это придавало мне уверенности, помогало побеждать в матчах и сделало меня тем вратарем, которым я являюсь сейчас. Я счастлив, что был частью семьи «Арсенала» на протяжении 11 лет.