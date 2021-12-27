Марсьяль сообщил Рангнику, что намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль хочет покинуть команду. Об этом он сообщил главному тренера Ральфу Рангнику.
«Антони хочет уйти. Он признался, что считает, что настало время перемен», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо.
Также тренер отметил, что пока не знает об официальных предложениях по игроку от других команд.
В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 31,5 миллиона фунтов стерлингов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю