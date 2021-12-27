«Брайтон» обыграл «Брентфорд» и впервые с сентября одержал победу в АПЛ
«Брайтон» в матче 19-го тура чемпионата Англии обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.
Отличились Леандро Троссар и Нил Мопей.
Для «Брайтона» это первая победа в АПЛ с 19 сентября — за этот период команда 8 раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение.
После этого матча «Брайтон» с 23 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, «Брентфорд» с 20 очками — на 13-й строчке.
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