«Марсель» и «Челси» не могут договориться о трансфере Обамеянга
Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком «Марселя», сообщает The Athletic.
По данным источника, сам футболист также хочет перейти во французский клуб, однако проблемой может стать зарплата нападающего — 9,7 миллиона евро в год. Кроме того, «Челси» не готов так просто отпустить футболиста.
Контракт габонца с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.
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|0-0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
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|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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8
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9
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|0
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|0
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|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
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12
|Челси
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
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|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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