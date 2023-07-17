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Сегодня, 15:53

«Марсель» и «Челси» не могут договориться о трансфере Обамеянга

Виктория Кравченко
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Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком «Марселя», сообщает The Athletic.

По данным источника, сам футболист также хочет перейти во французский клуб, однако проблемой может стать зарплата нападающего — 9,7 миллиона евро в год. Кроме того, «Челси» не готов так просто отпустить футболиста.

Контракт габонца с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Марсель
ФК Челси
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