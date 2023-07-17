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Сегодня, 14:43

«Лидс» сделал «Челси» предложение по Ампаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Челси» Итан Ампаду может продолжить карьеру в «Лидсе», сообщает Evening Standard,

По информации источника, «Лидс» уже сделал лондонцам предложение по 22-летнему валлийцу.

В прошедшем сезоне Ампаду на правах аренды выступал за «Специю». Он провел за команду 34 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

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