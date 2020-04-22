Маркус Рэшфорд пожертвовал 57 тысяч евро на обеспечение нуждающихся в условиях коронавируса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд совершил пожертвование в один из благотворительных фондов в качестве борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Manchester Evening News.

Сообщается, что 22-летний футболист пожертвовал 57 тысяч евро для обеспечения нуждающихся детей едой. Ранее англичанин призвал другие организации сплотиться и собрать 20 миллионов фунтов (22,7 миллиона евро), чтобы обеспечить нуждающихся всем необходимым.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 565 299 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 177 775 летальных исходов, выздоровели 696 779 человек.