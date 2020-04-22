Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Маркус Рэшфорд пожертвовал 57 тысяч евро на обеспечение нуждающихся в условиях коронавируса

13:59

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд совершил пожертвование в один из благотворительных фондов в качестве борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Manchester Evening News.

Сообщается, что 22-летний футболист пожертвовал 57 тысяч евро для обеспечения нуждающихся детей едой. Ранее англичанин призвал другие организации сплотиться и собрать 20 миллионов фунтов (22,7 миллиона евро), чтобы обеспечить нуждающихся всем необходимым.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 565 299 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 177 775 летальных исходов, выздоровели 696 779 человек.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир