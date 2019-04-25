Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд упрекнул команду в менталитете и желании биться в матче 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити"​ (0:2), информирует BBC.

"Сити" набрал 89 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Горожане" на 1 балл опережают "Ливерпуль", идущий вторым. "МЮ" с 64 очками располагается на 6-й строчке. ​

– Сегодня "МЮ" играл не так, как должен был, и это неправильно. Нужно упорно трудиться и полностью выкладываться ради болельщиков, ради клуба и ради себя. Нам стоило огромных усилий оказаться там, где мы сейчас, но мы не играем, как в январе, и это разочаровывает. Знаем, в чем проблемы – в менталитете и желании биться за команду. Забудьте о топ-4 и Лиге чемпионов. Такой матч нельзя проигрывать. Это ясно любому болельщику "МЮ". Нам нужно во всем разобраться и начать играть так, как мы умеем. Мы никогда не критикуем друг друга, но нам всем нужно посмотреть правде в глаза. Нужно постараться, чтобы каждый из нас стал лучше, – приводит слова Рэшфорда BBC.

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