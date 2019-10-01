Мане рассказал о конфликте с Салахом

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал об обиде на партнера по команде Мохамеда Салаха.

Ранее Салах опубликовал вирусное видео, на котором два ребенка с лицами Мане и 27-летнего египтянина бегут навстречу друг другу и обнимаются.

— У меня была небольшая перепалка с Салахом, когда тот не отдал мне пас в матче с «Бернли» (3:0), — приводит слова Мане Sky Sports. — Да, мы и так победили крупно, но мне всегда хочется забить как можно больше.

Я был зол на Мохамеда, у нас был конфликт, но спустя время стал относиться к тому эпизоду философски. Забивать много голов — хорошее и правильное стремление, вон, посмотрите на «Манчестер Сити»: они регулярно забивают по 6-7-8 голов. Мне бы хотелось, чтобы мы забивали не меньше.

В первых 7 турах чемпионата Англии Мане забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Дети с лицами Салаха и Мане обнимаются. Милое видео набирает популярность в интернете