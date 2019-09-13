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Дети с лицами Салаха и Мане обнимаются. Милое видео набирает популярность в интернете

13 сентября 2019, 23:10
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал новое видео в своем Twitter. На его кадрах дети с лицами 27-летнего египтянина и форварда Садио Мане бегут навстречу друг другу и обнимаются.

На заднем плане идет высокий мужчина с лицом главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Видео набрало уже больше 60 тысяч лайков в Twitter.

В текущем сезоне Салах принял участие в 6 матчах за «Ливерпуль», забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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