Дети с лицами Салаха и Мане обнимаются. Милое видео набирает популярность в интернете

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал новое видео в своем Twitter. На его кадрах дети с лицами 27-летнего египтянина и форварда Садио Мане бегут навстречу друг другу и обнимаются.

На заднем плане идет высокий мужчина с лицом главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Видео набрало уже больше 60 тысяч лайков в Twitter.

В текущем сезоне Салах принял участие в 6 матчах за «Ливерпуль», забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.