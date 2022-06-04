Мане не вел переговоров о новом контракте с «Ливерпулем»

Нападающий Садио Мане не собирался заключать с «Ливерпулем» новый контракт, сообщает The Telegraph.

Вингер давно дал клубу понять, что не планирует продлевать соглашение и предпочитает сменить команду. Никаких запросов или условий, при выполнении которых он мог бы изменить позицию, со стороны игрока тоже не поступало.

Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны «Баварии». Мюнхенцы готовы платить 30-летнему сенегальцу около 20 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.