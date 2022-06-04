«Ньюкасл» намерен заполучить голкипера «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может перебраться в «Ньюкасл», сообщает 90min.

«Cороки» хотят арендовать или подписать 25-летнего англичанина в летнее трансферное окно. Формат предложения зависит от того, каким будет бюджет «Ньюкасла» на следующий сезон.

Вратарь является воспитанником «красных дьяволов», однако за первую команду он сыграл всего лишь 25 матчей, в которых 13 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 18 миллионов евро.