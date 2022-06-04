«Челси» лидирует в борьбе за Усмана Дембеле

«Челси» стал фаворитом в борьбе за вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает TalkSport.

«Челси» значительно продвинулся в переговорах с Дембеле и собирается сделать Усмана своим первым приобретением при новом владельце.

Главный тренер «синих» Томас Тухель прекрасно знаком с Дембеле по совместной работе в дортмундской «Боруссии».

В сезоне-2021/22 25-летний форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт Дембеле с каталонцами истекает летом 2022 года.