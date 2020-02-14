Мане и Милнер смогут сыграть против «Норвича» в субботу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Джеймс Милнер и нападающий Садио Мане готовы выйти на поле против «Норвича» в 26-м туре чемпионата Англии.

— Мане и Милнер вернулись к тренировкам и готовы играть с «Норвичем» завтра, — приводит Liveproolecho слова Клоппа. — В общей группе тренируются все, кроме Клайна и Шакири.

Милнер пропустил полтора месяца из-за повреждения мышц бедра, Мане не играл с конца января из-за мышечной травмы. Матч «Норвич» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 15 февраля. Начало — в 20.30 по московскому времени.