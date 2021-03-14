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Артета: «Уступать в счете 0:1 против «шпор» — худший сценарий из возможных»

23:42
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:1).

«То, что мы сделали сегодня, два дня назад вернувшись из Европы, — полностью заслуга игроков. Это было невероятно. Уступать в счете 0:1 против «шпор» — худший сценарий из возможных, но мы продолжили играть и заслужили победу.

Последние 10 минут мы провели не лучшим образом. Мы понадеялись на удачу, хотя, с учетом нашей игры, должны были снять все вопросы раньше.

Обамеянг — славный парень, один из важнейших игроков команды. Он наш капитан. В быту хватает всяких случаев, потому что у людей возникают проблемы в связи с ограничениями из-за пандемии. Но я ни за что не стану рассказывать, что происходит в раздевалке», — цитирует Артету BBC.

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