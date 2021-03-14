Артета: «Уступать в счете 0:1 против «шпор» — худший сценарий из возможных»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:1).
«То, что мы сделали сегодня, два дня назад вернувшись из Европы, — полностью заслуга игроков. Это было невероятно. Уступать в счете 0:1 против «шпор» — худший сценарий из возможных, но мы продолжили играть и заслужили победу.
Последние 10 минут мы провели не лучшим образом. Мы понадеялись на удачу, хотя, с учетом нашей игры, должны были снять все вопросы раньше.
Обамеянг — славный парень, один из важнейших игроков команды. Он наш капитан. В быту хватает всяких случаев, потому что у людей возникают проблемы в связи с ограничениями из-за пандемии. Но я ни за что не стану рассказывать, что происходит в раздевалке», — цитирует Артету BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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