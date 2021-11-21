«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Лопетеги на пост главного тренера
«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги на пост наставника команды, сообщает The Athletic.
По информации источника, в качестве временной опции может быть назначен главный тренер «Аль-Райян» Лоран Блан.
Ранее сообщалось, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер одобрил увольнение нынешнего главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.
20 ноября манкунианцы потерпели поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче 12-го тура чемпионата Англии. После этого матча «МЮ» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://theathletic.com/live-blogs/manchester-united-decide-to-part-company-with-ole-gunnar-solskjaer-live-latest-as-club-begin-search-for-new-manager/F8IoflIJqueU/
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