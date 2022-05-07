«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Спортинга» Инасиу

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Спортинга» Гонсалу Инасиу, сообщает Sport Witness со ссылкой на Correio da Manh?.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» еще не делал официального предложения португальскому клубу о покупке 20-летнего португальца.

Отмечается, что «Спортинг» не хочет продавать защитника, так как главный тренер команды Рубен Аморим хочет, чтобы он остался на следующий сезон.

При этом португальцы не продаст Инасиу дешевле, чем за 45 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте.

В нынешнем сезоне Инасиу забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 42 матчах за «Спортинг». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.