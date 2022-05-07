Артета: «Арсенал» предложил мне новый контракт после трех поражений подряд»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о деталях продления контракта с лондонским клубом. Новое соглашение специалиста с канонирами рассчитано до лета 2025 года.

«Игроки узнали об этом утром. Некоторые раньше у меня об этом спрашивали. Но мне не нравится об этом говорить. Клуб предложил мне новый контракт, когда мы проиграли три игры подряд», — рассказал Артета на пресс-конференции перед матчем с «Лидсом».

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии и Суперкубок Англии. «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2021/22 с 63 очками в 34 матчах.