Рангник: «Проблема с Гринвудом стала катастрофой. Это нехорошо для него самого, для его семьи и для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с нападающим команды Мэйсоном Гринвудом.

«Проблема с Гринвудом стала катастрофой для всех, — приводит слова Рангника Mirror. — Это человеческая катастрофа, это личная катастрофа. Очевидно, что это нехорошо для него самого, для его семьи и для «Манчестер Юнайтед». В то время Мэйсон регулярно играл».

В январе 2022 года 20-летний англичанин был задержан в своем доме, после того как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены его бывшей девушкой, заявившей, что она подверглась насилию.

Нападающего подозревают в изнасиловании, нападении и угрозах убийством. В начале февраля Гринвуда выпустили под залог. Эта мера будет действовать как минимум до июня.