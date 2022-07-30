«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» 30 июля проиграл «Атлетико» в товарищеском матче. Мадридцы выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Единственный гол в конце второго тайма забил нападающий «матрасников» Жоау Феликс.

Отметим, что нападающий «МЮ» Криштиану Роналду пропускал эту встречу, так как не набрал форму.

Ожидается, что он примет участие в товарищеском матче против «Райо Вальекано», который состоится в воскресение 31 августа.