«Манчестер Юнайтед» предложит «Лацио» 42 миллиона фунтов за Милинковича-Савича
«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Il Messaggero.
Английский клуб предложит римлянам 42 миллиона фунтов стерлингов за трансфер 27-летнего полузащитника.
Однако итальянский клуб, скорее всего, не примет это предложение, поскольку хочет получить за продажу хавбека около 60 миллионов.
В прошедшем сезоне хавбек провел в чемпионате Италии 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.
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|Ливерпуль
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
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7
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|0
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
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|0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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