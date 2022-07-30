«Манчестер Юнайтед» предложит «Лацио» 42 миллиона фунтов за Милинковича-Савича

«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Il Messaggero.

Английский клуб предложит римлянам 42 миллиона фунтов стерлингов за трансфер 27-летнего полузащитника.

Однако итальянский клуб, скорее всего, не примет это предложение, поскольку хочет получить за продажу хавбека около 60 миллионов.

В прошедшем сезоне хавбек провел в чемпионате Италии 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.