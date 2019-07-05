"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Перейрой

"Манчестер Юнайтед" заключил с полузащитником Андреасом Перейрой новый контракт на 4 года с опцией продления еще на год, сообщается на официальном сайте клуба.

– Я провел в Манчестере так долго, что теперь считаю город и клуб своим домом, и очень рад продолжить свою карьеру здесь, – заявил Перейра.

23-летний футболист в нынешнем сезоне провел 22 матча за "МЮ" и забил один мяч при одной голевой передаче. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.