«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 19-летним нападающим
17:30
Нападающим Энтони Эланга подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед».
Соглашение 19-летнего шведа рассчитано до 2026 года.
Эланга дебютировал за основную команду «МЮ» в мае 2021 года. В текущем сезоне сыграл по одному разу в АПЛ и в Лиге чемпионов, результативными действиями пока не отметился.
В примьер-лиге 2 Эланга выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед U23» 8 раз, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
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