«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 19-летним нападающим

Нападающим Энтони Эланга подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

Соглашение 19-летнего шведа рассчитано до 2026 года.

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Anthony Elanga has signed a new contract at United! ?#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 24, 2021

Эланга дебютировал за основную команду «МЮ» в мае 2021 года. В текущем сезоне сыграл по одному разу в АПЛ и в Лиге чемпионов, результативными действиями пока не отметился.

В примьер-лиге 2 Эланга выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед U23» 8 раз, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.