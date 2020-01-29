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«Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря молодежной сборной Англии

14:20
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«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вратаря молодежной сборной Англии и команды из третьего по силе дивизиона Англии «Саутэнд Юнайтед», 20-летнего Нэйтана Бишопа, сообщает BBC.

В составе «Саутэнда» Бишоп провел 16 матчей во всех турнирах и пропустил 46 мячей. Голкипер является воспитанником «Саутэнда», впервые сыграл за основную команду в 2017 году, а летом 2019 года дебютировал за молодежную национальную команду Англии.

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