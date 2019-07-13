"Манчестер Юнайтед" поднял цену за Погба. Все дело в Райоле

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба только за 200 миллионов евро, сообщает Mirror. Ранее манкунианцы просили у потенциальных покупателей порядка 167 миллионов. Решение поднять цену является ответом на слова агента игрока Мино Райолы, который призвал "красных дьяволов" продать 26-летнего француза.

В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Реала" и "Ювентуса"

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