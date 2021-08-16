«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе Варана
14:47
«Манчестер Юнайтед» официально объявила о переходе защитника «Реала» Рафаэля Варана.
О трансфере француза было объявлено уже несколько дней назад.
Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», где выступал с июля 2011 года. 28-летний француз будет выступать за «МЮ» под номером «19».
??? it's official.— Manchester United (@ManUtd) August 16, 2021
Ladies and gentlemen: introducing @RaphaelVarane! ??#MUFC pic.twitter.com/rn3deF01w0
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю