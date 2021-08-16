«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе Варана

«Манчестер Юнайтед» официально объявила о переходе защитника «Реала» Рафаэля Варана.

О трансфере француза было объявлено уже несколько дней назад.

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», где выступал с июля 2011 года. 28-летний француз будет выступать за «МЮ» под номером «19».