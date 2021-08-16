Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гюндоган травмировал плечо в матче с «Тоттенхэмом»

15:11
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган был травмирован в матче 1-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:1). О состоянии игрока рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Футболист отыграл весь матч без замены.

«У него что-то с плечом. В понедельник узнаем по результатам обследования. Что-то произошло», — цитирует Гвардиолу Goal.

21 августа «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Начало — в 17.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
У «Зенита» есть жизнь без Дзюбы. А Карпину не позавидуешь при выборе основного форварда для сборной России
«Алекперов сказал мне: «Потерпи, Федун наиграется». С тех пор прошло 16 лет». Большое интервью бывшего гендиректора «Спартака» Юрия Первака
Солдатова показала, как выглядит идеальный отдых, жена Авербуха родила, Ефимова вновь зажигает
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд