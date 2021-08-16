Гюндоган травмировал плечо в матче с «Тоттенхэмом»
15:11
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган был травмирован в матче 1-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:1). О состоянии игрока рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Футболист отыграл весь матч без замены.
«У него что-то с плечом. В понедельник узнаем по результатам обследования. Что-то произошло», — цитирует Гвардиолу Goal.
21 августа «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Начало — в 17.00 (мск).
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