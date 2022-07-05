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Сегодня, 16:07

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Фейеноорда»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тирелл Маласиа.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед».

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа перешел в «Манчестер Юнайтед». Контракт с 22-летним игроком рассчитан до 2026 года, сообщает сайт английского клуба.

Также в договоре прописана возможная опция продления контракта еще на сезон.

Ранее появлялась информация, что сумма сделки составит около 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Маласиа забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «Фейеноорд».

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фейеноорд
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