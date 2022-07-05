«Челси» не подпишет Роналду без одобрения Тухеля

Совладелец и исполняющий обязанности спортивного директора «Челси» Тодд Боэли узнает у главного тренера Томаса Тухеля, хочет ли он, чтобы лондонский клуб делал предложение о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Тухель является поклонником таланта 37-летнего португальца, но еще не обсуждал с Боэли возможный трансфер.

Отмечается, что тренер посоветует совладельцу «Челси» с осторожностью отнестись к подписанию контракта с нападающим, а приоритетом для него является покупка трех новых защитников, а также нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

При этом у немецкого специалиста есть право вето на любой трансфер. Боэли не будет подписывать игроков, которых он не хочет видеть в лондонском клубе.

Также сообщается, что «аристократы» не знают, согласится ли «Манчестер Юнайтед» продать Роналду, так как неизвестно, сколько манкунианцы запросит за него и какими будут финансовые требования игрока. Всю эту информацию клуб начнет выяснять, только если тренер одобрит трансфер.

Ранее сообщалось, что Роналду заинтересован в переходе в «Челси» и готов снизить зарплату ради клуба, способного выиграть Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.