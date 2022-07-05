«Челси» не подпишет Роналду без одобрения Тухеля
Совладелец и исполняющий обязанности спортивного директора «Челси» Тодд Боэли узнает у главного тренера Томаса Тухеля, хочет ли он, чтобы лондонский клуб делал предложение о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Telegraph.
По информации источника, Тухель является поклонником таланта 37-летнего португальца, но еще не обсуждал с Боэли возможный трансфер.
Отмечается, что тренер посоветует совладельцу «Челси» с осторожностью отнестись к подписанию контракта с нападающим, а приоритетом для него является покупка трех новых защитников, а также нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
При этом у немецкого специалиста есть право вето на любой трансфер. Боэли не будет подписывать игроков, которых он не хочет видеть в лондонском клубе.
Также сообщается, что «аристократы» не знают, согласится ли «Манчестер Юнайтед» продать Роналду, так как неизвестно, сколько манкунианцы запросит за него и какими будут финансовые требования игрока. Всю эту информацию клуб начнет выяснять, только если тренер одобрит трансфер.
Ранее сообщалось, что Роналду заинтересован в переходе в «Челси» и готов снизить зарплату ради клуба, способного выиграть Лигу чемпионов.
В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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|0-0
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14
|Астон Вилла
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|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
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16
|Эвертон
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|0
|0-0
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17
|Лидс
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|0-0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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