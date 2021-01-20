«Манчестер Юнайтед» нашел нового защитника в «Лансе»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Ланса» Факундо Медине, сообщает La Voix du Nord.

По информации источника, «красные дьяволы» готовят предложение по 21-летнему аргентинцу в размере 11 миллионов фунтов.

Медина перешел в «Ланс» из «Тальереса» летом 2020 года за 3,15 миллиона фунтов. На счету футболиста 1 гол в 11 матчах за французскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,2 миллиона фунтов.