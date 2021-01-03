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«Манчестер Юнайтед» может продать Погба летом, если он не продлит контракт

08:16
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«Манчестер Юнайтед» может расстаться с полузащитником Полем Погба, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, футболист будет продан летом 2021 года в случае, если не продлит контракт с клубом. Ранее агент 27-летнего француза, Мино Райола заявлял о желании игрока сменить команду.

В сезоне-2020/21 Погба провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро. Нынешнее соглашение француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.

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