«Манчестер Юнайтед» хочет назначить нового тренера к концу апреля. Клуб следит за ситуацией Тухеля в «Челси»

«Манчестер Юнайтед» надеется, что сможет объявить имя нового главного тренера к концу апреля, сообщает Daily Mail.

По информации источника, тренер, которого выберет «Манчестер Юнайтед», в этот момент еще будет работать в другом клубе.

В английском клубе считают ранее назначение нового тренера положительно скажется на трансферах, переговорах по контракту и на результатах в сезоне-2022/23.

Отмечается, что основные кандидаты на пост главного тренера «МЮ» — Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Эрик тен Хаг из «Аякса».

Также «Юнайтед» следит за ситуацией Томаса Тухеля в «Челси». При этом шансы на то, чтобы остаться постоянным главным тренером клуба, не потерял и Ральф Рангник.