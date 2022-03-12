Рангник считает, что Рэшфорд получает достаточно игровой практики в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о ситуации с нападающим Маркусом Рэшфордом.

«Наша работа — помогать Рэшфорду. Я не думаю, что у него было мало игрового времени. Он чаще выходил в старте, чем оставался в запасе. Не думаю, что это проблема.



Контракт Маркуса? Сейчас никто не знает, кто станет тренером в следующем сезоне», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Рангника.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2021/22 форвард забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 24 матчах за команду. Ранее появилась информация о том, что 24-летний англичанин может покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2023 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.