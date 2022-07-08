«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника де Лигта
«Манчестер Юнайтед» установил контакт с представителями защитника «Ювентуса» Маттиуса де Лигта, сообщает BILD.
По данным источника, руководство клуба хочет организовать сделку по приобретению 22-летнего футболиста. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, работавший с игроком в «Аяксе», надеется, что сможет переманить де Лигта.
Ранее сообщалось, что нидерландский футболист уже дал согласие на переход в мюнхенскую «Баварию». При этом «Ювентус» оценивает де Лигта в 80 миллионов евро.
В прошедшем сезоне защитник забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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14
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
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|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
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|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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19
|Борнмут
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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