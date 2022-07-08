Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:06

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника де Лигта

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» установил контакт с представителями защитника «Ювентуса» Маттиуса де Лигта, сообщает BILD.

По данным источника, руководство клуба хочет организовать сделку по приобретению 22-летнего футболиста. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, работавший с игроком в «Аяксе», надеется, что сможет переманить де Лигта.

Ранее сообщалось, что нидерландский футболист уже дал согласие на переход в мюнхенскую «Баварию». При этом «Ювентус» оценивает де Лигта в 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: http://https//twitter.com/cfbayern/status/1545155622416650240?s=20&t=B1gp1NX5zm1G7PRedSDPZg
Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Не хотели видеть русских? А придется! Как москвичка Елена Рыбакина оказалась в финале санкционного Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» находится на продвинутой стадии переговоров с «Манчестер Сити» по Аке

«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение «Аяксу» по Мартинесу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости