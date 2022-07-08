«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника де Лигта

«Манчестер Юнайтед» установил контакт с представителями защитника «Ювентуса» Маттиуса де Лигта, сообщает BILD.

По данным источника, руководство клуба хочет организовать сделку по приобретению 22-летнего футболиста. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, работавший с игроком в «Аяксе», надеется, что сможет переманить де Лигта.

Ранее сообщалось, что нидерландский футболист уже дал согласие на переход в мюнхенскую «Баварию». При этом «Ювентус» оценивает де Лигта в 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.