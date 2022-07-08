«Челси» находится на продвинутой стадии переговоров с «Манчестер Сити» по Аке

«Челси» добился прогресса в работе над приобретением защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, сообщает The Times.

По информации источника, лондонский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с «горожанами».

Отмечается, что сам защитник готов вернуться к «аристократам». При этом условия контракта с Аке еще не согласованы.

В прошедшем сезоне Аке принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.