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Сегодня, 09:43

«Челси» находится на продвинутой стадии переговоров с «Манчестер Сити» по Аке

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» добился прогресса в работе над приобретением защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, сообщает The Times.

По информации источника, лондонский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с «горожанами».

Отмечается, что сам защитник готов вернуться к «аристократам». При этом условия контракта с Аке еще не согласованы.

В прошедшем сезоне Аке принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/nathan-ak-in-advanced-talks-to-join-raheem-sterling-in-swapping-manchester-city-for-chelsea-7fcpcdcjr
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Натан Аке
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