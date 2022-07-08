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Сегодня, 11:47

«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение «Аяксу» по Мартинесу

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» направил улучшенное предложение «Аяксу» по защитнику Лисандро Мартинесу.

По данным 90Min, английский клуб предложил амстердамцам 50 миллионов евро за 24-летнего аргентинца. «МЮ» уверен, что эта сумма соответствует требованиям «Аякса», и ожидает, что сможет завершить подписание в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Лисандро забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт защитника с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.90min.com/posts/man-utd-increase-offer-to-50m-for-ajax-defender-lisandro-martinez
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