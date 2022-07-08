«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение «Аяксу» по Мартинесу

«Манчестер Юнайтед» направил улучшенное предложение «Аяксу» по защитнику Лисандро Мартинесу.

По данным 90Min, английский клуб предложил амстердамцам 50 миллионов евро за 24-летнего аргентинца. «МЮ» уверен, что эта сумма соответствует требованиям «Аякса», и ожидает, что сможет завершить подписание в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Лисандро забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт защитника с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.