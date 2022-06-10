Представители полузащитника «Аякса» Антони прибыли на переговоры с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Аякса» Антони, сообщает GOAL Brasil.

По информации источника, представители 22-летнего бразильца прибыли на переговоры с английским клубом.

Отмечается, что потенциальный трансфер оценивается в 60 миллионов евро.

Будущее нападающего может быть определено в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Антони забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.