Кейн может заменить Левандовски в «Баварии»

«Бавария» определилась с заменой нападающего Роберта Левандовски, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк хочет перейти в «Барселону».

По информации источника, мюнхенский клуб попробует приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету 28-летнего Кейна 27 голов и 10 передач в 50 матчах за лондонцев. Соглашение нападающего с клубом действует до 30 июня 2024-го.