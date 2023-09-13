«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игроков на 4 позиции в зимнее трансферное окно
«Манчестер Юнайтед» составил шорт-листы на 4 позиции на зимнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, зимой манкунианцы хотят подписать крайнего и центрального защитников, центрального полузащитника и нападающего.
Сейчас приоритетными кандидатами «МЮ» являются Джереми Фримпонг, Эдмонд Тапсоба (оба «Байер»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм») и Эван Фергюсон («Брайтон»).
«Манчестер Юнайтед» с 6 очками занимает 11-е место в АПЛ после 4 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
6
|Брайтон
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|
7
|Кр. Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
9
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|
11
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
12
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
13
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
14
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|16.09
|17:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|16.09
|17:00
|
Фулхэм – Лутон Таун
|- : -
|16.09
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|16.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.09
|17:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|16.09
|19:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|17.09
|16:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|17.09
|18:30
|
Ньюкасл – Брентфорд
|- : -
|18.09
|21:45
|
Нот. Форест – Бернли
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|4
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Каору Митома
Брайтон
|3
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|4
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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