«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игроков на 4 позиции в зимнее трансферное окно

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«Манчестер Юнайтед» составил шорт-листы на 4 позиции на зимнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, зимой манкунианцы хотят подписать крайнего и центрального защитников, центрального полузащитника и нападающего.

Сейчас приоритетными кандидатами «МЮ» являются Джереми Фримпонг, Эдмонд Тапсоба (оба «Байер»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм») и Эван Фергюсон («Брайтон»).

«Манчестер Юнайтед» с 6 очками занимает 11-е место в АПЛ после 4 туров.