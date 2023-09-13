Чалоба отказался от перехода в «Ноттингем Форест» ради «Баварии»

Защитник «Челси» Трево Чалоба отклонил вариант с переходом в «Ноттингем Форест» в последние дни трансферного окна, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Челси» договорился о переходе 24-летнего англичанина за 25 миллионов фунтов стерлингов, но футболист отказался от трансфера, поскольку хотел перейти в «Баварию». В итоге он остался в «Челси». Ожидает, что игрок покинет клуб в январе.

Чалоба является воспитанником лондонцев. Он провел 63 матча за основную команду синих, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. В текущем сезоне защитник ни разу не выходил на поле.