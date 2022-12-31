«Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно подписать Асенсио следующим летом
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.
Английский клуб хочет подписать хавбека бесплатно следующим летом, когда у него истечет срок контракта с мадридцами.
Также на игрока претендуют испанская «Барселона», итальянский «Милан» и французский «ПСЖ».
В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей в о всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ман. Сити
|15
|11
|2
|2
|43-15
|35
|
3
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
5
|МЮ
|15
|9
|2
|4
|23-20
|29
|
6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
9
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|
15
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|23-29
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|0 : 2
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|2 : 1
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|- : -
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|2
Новости